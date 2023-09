Grundstødt krydstogtskib i Grønland sidder stadig fast

- Det er desværre ikke lykkedes dem at komme fri ved hjælp af højvande. Men de gør et forsøg mere, og vi håber på, at det så lykkedes, siger Brian Jensen til KNR.

Arktisk Kommando, som er en værnsfælles kommando, der varetager Forsvarets opgaver i og omkring Grønland og Færøerne, er på vej til stedet med et skib. Sejlturen forventes at tage flere dage.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.

Krydstogtskibet, som hedder Ocean Explorer, er stødt på grund i Alpefjord nær Mestersvig i Nationalparken i Østgrønland.