Er det ikke logisk, at hvis du får fire års fængsel for hashhandel, så kan du ikke lave ballade i den tid – og dermed er der mindre bandekriminalitet?

»Jo, men det er en lappeløsning. Vi skal stoppe tilslutningen til banderne og koncentrere os om det. Det hører jeg også regeringen sige, og det er rigtig godt.«

Christian Breums vej ind i bandekriminalitet var lidt usædvanlig. Han var nemlig en slow starter og kom på trods af flere domme først ind i miljøet i midten af 20’erne.

I dag har han været stof- og kriminalitetsfri i knap fire år. Han har tre børn, en bonnussøn og arbejder som mentor for kriminalitetstruede unge. Det glæder ham, at »politikerne har forstået, at vi skal lukke ned for næste bandemedlem«.

Mon han så har opskriften på, hvordan samfundet forhindrer bandemedlemmernes lillebrødre i at blive de næste?

»Uhh, hvis jeg havde det, så sad jeg ikke her og lavede interview. Men de unge i dag skriger på tiltag og tilbud. Det er ikke på regeringsbasis, men kommunale tilbud, der også er åbne efter fredag klokken 17. I weekenden er mange unge overladt til sig selv,« siger Christian Breum.