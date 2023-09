Bandemedlem fængsles for medvirken til drab på Christiania

Tidligere er drabet blevet beskrevet som endnu et led i en aktuel konflikt mellem den ellers forbudte bande Loyal To Familia og Hells Angels.

Senest blev Hells Angels’ klubhus på Svanevej i København i weekenden udsat for et angreb. En eksplosion knuste vinduer og ødelagde en metaltrappe.

Som en konsekvens af de farlige begivenheder besluttede Københavns Politi mandag at indføre et forbud mod ophold i tre HA-tilholdssteder.

I sagen om drabet på Christiania er to andre mistænkte i forvejen varetægtsfængslet.

Den ene er kun 18 år. Han sigtes for at have deltaget i planlægningen af forbrydelsen, men nægter sig skyldig. Såvel byretten som landsretten har vurderet, at mistanken er begrundet, og at der er grundlag for varetægtsfængsling.