Ældre mand påkørt og dræbt i venstresvingsulykke

En ældre mand er lørdag død efter en trafikulykke i Hjørring.

Det skriver TV 2 Nord.

Manden kom cyklende på hovedvejen Krustrupvej nord for Hjørring. Han blev ramt af en bil, da han svingede til venstre for at dreje ned ad sidevejen Gårestrupvej.

Politiet mener, at ulykken kan være sket, fordi manden ikke så sig ordentligt for.