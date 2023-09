Stigende antal unge får tildelt førtidspension

Analysen er baseret på tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

For at få førtidspension skal man have en varig nedsat arbejdsevne. Som udgangspunkt skal den kun tildeles dem over 40 år, men yngre danskere kan i særlige tilfælde få den tildelt.

I andet kvartal af 2023 kom der godt 1600 nye førtidspensionister på under 40 år. Det er det største antal i ti år.

Samtidig er det en stigning på 40 procent sammenlignet med de første tre måneder af 2013, hvor tilkendelserne toppede. Her fik 1125 unge tilkendt førtidspension, skriver avisen.