10/09/2023 KL. 06:00

»Det her er det værst tænkelige eksempel på, hvad sagsbehandlingstiderne ved domstolene kan betyde«

Retspræsidenten i Glostrup, Betina Heldmann, siger, at et drab måske kunne have været undgået, hvis der ikke havde været så lange sagsbehandlingstider ved retten.