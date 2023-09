Udover varmen er der kommet mere nedbør over det vestlige Europa og Tyrkiet. Flere steder er der sat nye rekorder, og nogle steder har der også været oversvømmelser. Det gælder også dele af det nordøstlige Nordamerika, dele af Asien, Chile og Brasilien samt det nordvestlige Australien.

Til gengæld har det været mere tørt end normalt i Island, i dele af Alperne, det nordlige Skandinavien, det centrale Europa , store dele af Asien, Canada, det sydlige Nordamerika samt det meste af Sydamerika. Det har været medvirkende til nogle af de mange naturbrande, vurderer man hos Copernicus.

Juli var den varmeste juli, man nogensinde har målt – og den varmeste måned målt på kloden, ligesom august 2023 har været den varmeste august nogensinde – og den næstvarmeste måned på kloden, bortset fra juli 2023.

Den globale lufttemperatur i august var i gennemsnit 16,82 grader, og eksperterne vurderer, at temperaturen dermed har været omkring 1,5 grader varmere end i den førindustrielle periode fra 1850 til 1900. 1,5 grader er særlig interessant, fordi verdens politikere på klimatopmødet i Paris i 2015 besluttede at arbejde for, at temperaturen på kloden ikke må stige mere end 2,0 grader - og helst ikke mere end 1,5 grader.

Set over hele året 2023 - og de otte måneder, der indtil nu gået - har 2023 indtil videre været det næstvarmeste år, man nogensinde har målt. Det er blot 0,01 grad koldere end 2016, der ellers er det varmeste år, man har målt. Det skal dog bemærkes, at målingerne hos Copernicus kun går tilbage til 1940, mens andre målinger går helt tilbage til omkring 1850. Perioden fra 1850 til 1940 var dog generelt koldere, end de seneste mange år har været.

Ifølge Copernicus er den videnskabelige dokumentation for målingerne overvældende.

Tallene er indhentet af The European Centre for Medium-Range Weather Forecast og er baseret på computerberegnede analyser med brug af milliarder af beregninger fra satellitter, skibe, fly og vejrstationer rundt på kloden.