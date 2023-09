Sidstnævntes advokat har dog tilkendegivet, at manden vil dukke op ved et senere retsmøde og forklare sig.

De fem personer er tiltalt for at have smuglet hundehvalpe fra Rumænien til Danmark, selv om de ikke var registreret som importører og ikke havde tilladelse til erhvervsmæssig handel.

Desuden var hvalpene ikke blevet undersøgt af en dyrlæge, før de blev sendt mod Danmark, ligesom de ikke havde et EU-dyrepas, var id-mærket med chip eller rabiesvaccineret.

Hundene blev ifølge anklageskriftet videresolgt fra adresser i blandt andet Fredericia og Middelfart, og det skete efter annoncering i Gul & Gratis og på Den Blå Avis, dba.dk.