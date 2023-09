Flere regler i fængsler skal holde indsatte i stram snor

Når det er sagt, er han dog ikke begejstret for, at der indføres nye muligheder for at begrænse indsattes kontakt med omverdenen.

- Det er bekymrende, at det sker på bekostning af yderligere begrænsninger i kontakten til omverdenen.

- Når afsoningen er færdig, skal der gerne være en social ramme at vende tilbage til, blandt andet for at forebygge ny kriminalitet og lette integrering i samfundet, skriver Kåre Pihlmann.

Med de nye regler følger, at betjentene er uddannet i, hvornår de skal bruge hvilke sanktioner.

Samtidig er der lagt op til, at betjente i højere grad får mulighed for at bruge deres faglige skøn, lyder det fra institutionschefen for Københavns Fængsler.