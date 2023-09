Undersøgelse af Scandinavian Star udvides - myndighed i søgelyset

Undersøgelsen af branden på færgen ”Scandinavian Star” i 1990 udvides, så den også kommer til at handle om Søfartsstyrelsens rolle i sagen.

Desuden skal en allerede nedsat taskforce også se på de brandtekniske undersøgelser af et hydraulikolierør på færgen.

Det oplyser Justitsministeriet fredag.

Den politiske følgegruppe og to ministre er enige om at følge et ønske fra taskforcen om at få udvidet mandatet.