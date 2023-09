Forstegt kyllingekebab tilbagekaldes efter salmonellafund

Det er ikke nævnt, hvor mange pakker kyllingekebab der er tale om.

Indtil videre omhandler det specifikke forhandlere spredt over hele Danmark.

Ifølge Fødevarestyrelsen er produktet solgt i blandt andet Meny i Taastrup, Min Købmand i Allingåbro og Bazar Vest i Brabrand. Derudover Danske Aleppo i Fredericia og Dagrofa Foodservice.

I juni advarede de polske myndigheder om, at der var fundet salmonella i kyllingekebab - og de opfordrede derfor til at gennemstege kyllingekødet for at sikre, at eventuelle salmonellabaktier døde.