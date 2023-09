Medlem af bande er anholdt for drab i Christiania

Politiet har anholdt endnu en mistænkt i sagen om skyderiet i Christiania sidste weekend, hvor en 30-årig blev dræbt og flere blev såret.

Der er tale om en mand fra den forbudte bande Loyal To Familia. Han fremstilles for en dommer fredag, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Den 28-årige er blevet anholdt i Vestre Fængsel. Han blev nemlig varetægtsfængslet i en anden sag tirsdag. I den er han sigtet for at have overtrådt et opholdsforbud to gange.