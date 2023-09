Minister overvejer at bygge boliger på Pusher Street

Fire andre blev såret. Episoden førte til, at christianitterne søndag aften på et fællesmøde blev enige om, at Pusher Street endegyldigt skal lukkes.

Christianitterne har opfordret politiet og politikerne til at hjælpe med at få lukket Pusher Street, i erkendelse af at beboerne ikke selv har magt eller ressourcer til at lukke gaden.

- Hvis Pusher Street skal lukkes, er der ikke kun brug for den politimæssige indsats. Hele området skal forandres. Vi ved, at byudvikling, byplanlægning og lokalmiljøer har en positiv effekt - også på kriminalitetsbekæmpelse, siger Mette Kierkgaard (M).

Hun understreger, at helhedsplanen indeholder mange elementer, og ét af dem er boliger.

Udmeldingen kommer, efter at Fonden Fristaden Christiania har indgået en samarbejdsaftale med det almennyttige boligselskab KAB om stiftelse af Christianias egen boligorganisation.