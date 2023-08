Milliardbyggeri overdraget efter mere end seks års forsinkelse

Københavns Universitet er flyttet ind i en tredjedel og er i gang med planlægningen af indflytningen i den resterende del af bygningen.

Universitetsdirektør på Københavns Universitet Søren Munk Skydsgaard siger i pressemeddelelsen:

- Som det gælder for ethvert andet lejemål efter overtagelse, så registrerer vi nu bygningens tilstand, og det vil der gå noget tid med, ligesom det kan betyde behov for udbedringer. Vi skal også lære huset at kende og sikre, at huset er klar til det avancerede udstyr, der skal ind i bygningen, hvorfor der vil gå et stykke tid, før forskere og studerende kan flytte ind.

Der er fortsat en række udestående voldgiftssager i relation til Niels Bohr Bygningen. Københavns Universitet forventer at ibrugtage bygningen i fuldt omfang i 2024.