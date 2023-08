- Men der skal foretages en meget grundig og velovervejet beslutning, hvis politiet skal ”ofre” eksempelvis gamle menneskers opsparing foretaget gennem mange år af hensyn til en efterforskning, siger Jan Schneider.

Aflytning og andre indgreb kræver en kendelse fra en dommer.

Dommeren skal vurdere, om indgrebet er relevant som efterforskning, og om der er tilstrækkelig mistanke mod den person, indgrebet retter sig mod.

Jan Schneider mener, at en dommer også bør forholde sig til, om det er proportionalt, at politiet lader borgere bliver udsat for kriminalitet, mens aflytningen står på.

Det er Østjyllands Politi, der har efterforsket den verserende bedragerisag.

Her oplyser presseafdelingen, at man ikke har mulighed for at kommentere den konkrete straffesag, da denne endnu ikke er afsluttet.