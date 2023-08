Rygning mangedobler risikoen for at udvikle psykisk sygdom

Tallene viser ifølge forskerne bag studiet, at rygning mangedobler risikoen for at udvikle for eksempel depression, skizofreni og bipolar lidelse.

- Tallene taler deres meget tydelige sprog. Rygning er årsag til psykisk sygdom.

- Ikke den eneste årsag, men rygning øger risikoen for at blive indlagt med en psykisk sygdom med 250 procent, siger professor Doug Speed fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning på Aarhus Universitet.

Forskere har hidtil være uenige om sammenhængen: Bliver vi syge med depression eller andre psykisk sygdomme, fordi vi ryger? Eller ryger vi, fordi vi har brug for at lægge en dæmper på latent psykisk sygdom?