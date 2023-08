Han tilføjer, at det ikke er noget alvorligt, men at man alligevel har valgt at udsætte opsendelsen til lørdag.

Anja C. Andersen, professor i astrofysik og planetforskning, forklarer, at det ikke er usædvanligt, at en opsendelse bliver aflyst.

»Det svarer lidt til, når man sidder i et fly og venter på at lette. Der laver man også en masse test, og nogle gange er man så nødt til at få en tekniker ud – og så flyver man alligevel lidt efter,« siger hun.

Superærgerligt

Med andre ord: Nasa overlader intet til tilfældighederne. Og mange af kontroltjekkene kan først foretages i sidste øjeblik inden opsendelse, forklarer hun.