Familieretshuset fyrer 100 medarbejdere

Familieretshuset har 828 medarbejdere. Det er endnu uvist, hvilke faggrupper og afdelinger, der bliver berørt.

Det skriver syv tillidsrepræsentanter for fagforeningen Djøf i en mail til Ritzau.

- Hvis mængden af opgaver ikke bliver mindre, har vi en klar frygt for, at personalereduktionen skaber øget travlhed for de tilbageblevne medarbejdere og gør Familieretshuset til en mindre attraktiv arbejdsplads. Og at sagsbehandlingstiderne igen vil begynde at stige til stor gene for de ofte sårbare borgere, som har brug for Familieretshusets hjælp til at skabe ro, retning og tryghed i ændrede livssituationer og overgange, siger de.

Afskedigelserne vil blive forsøgt tilrettelagt, så borgerne på lang sigt ikke vil opleve at få længere ventetid på møder i Familieretshuset, længere sagsbehandlingstider, eller et forringet tilbud, skriver Familieretshuset i pressemeddelelsen.