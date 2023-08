Dyrenes Beskyttelse: For fem år siden tippede vi politiet om nedgravede heste

Allerede i 2018 anmeldte Dyrenes Beskyttelse til politiet, at der var udført nedgravning af heste på et stutteri nord for Viborg.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse onsdag efter dagens aktion, hvor myndighederne fra tidlig morgen med gravemaskiner har undersøgt en stribe adresser med tilknytning til stutteriet.