Er det for den danske astronaut Andreas Mogensen en ”almindelig dag på kontoret”?

Eller er han lige nu nervøs med sommerfugle i maven – her to dage før han fredag morgen dansk tid sætter sig op i toppen af en stor raket på NASAs rumcenter i Florida for for anden gang at blive skudt ud i rummet?

Det gav han et indblik i, da Jyllands-Posten onsdag morgen talte med Andreas Mogensen, der nu igen skriver dansk rumhistorie.