Grønlandsk politi undersøger dræbte slædehunde og stjålen jolle

Der kan være en relation mellem, at 10 slædehunde natten til mandag blev dræbt syd for den grønlandske by Qasigiannguit og et brugstyveri af en jolle og tre rifler.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor beder politiet om borgerne i Qasigiannguits hjælp og opfordrer til, at man kontakter det lokale politi, hvis man ved noget om sagen.