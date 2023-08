Provokunstner forsøger at få sag om Asger Jorn-maleri i Højesteret

Provokunstneren Ibi-Pippi Orup Hedegaard vil forsøge at få en sag, hvor hun er idømt et års fængsel for hærværk på et maleri malet af Asger Jorn, for Højesteret.

Det skriver TV 2 Østjylland.

- Det er en urimelig hård straf stadig, så jeg har valgt at gå efter at få den behandlet i Højesteret, siger hun til TV 2 Østjylland.