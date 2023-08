Al-Qaeda har udsendt erklæring med opfordring til angreb mod Danmark

Erklæringen kommer på baggrund af koranafbrændingerne i Danmark og Sverige den seneste tid. Afbrændingerne har skabt stor vrede i den muslimske verden.

Tore Refslund Hamming, der er ph.d. i militant islamisme, skriver om erklæringen på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

Ifølge ham er overskriften på erklæringen ”forpligtelsen til at angribe de aggressive folk”.

Han skriver også, at der på to sider i den tre sider lange erklæringen fokuseres på Danmark og Sverige og koranafbrændingerne. De italesættes ifølge ham som et koordineret angreb fra Danmark og Sveriges lande og befolkninger.