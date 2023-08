Mai Mercado: Opbakning til Pernille Weiss er beskeden

- Hun (Pernille Weiss, red.) gør folk syge, der er tale om grov mobning og chikane. Det er langt over grænsen, det er ydmygelser.

- Jeg er selv medlem af forretningsudvalget og har læst de her beretninger, og de er meget voldsomme, siger hun.

De Konservative opfordrede tidligere i år Pernille Weiss til at trække sig fra Europa-Parlamentet, men det afviste hun.

Hun sagde dengang, at hun ikke kunne genkende beskrivelsen fra de tidligere medarbejdere.

På Fanø har den konservative vælgerforening påpeget, at den ikke har haft adgang til den interne undersøgelse, som De Konservative fik lavet med Pernille Weiss’ tidligere medarbejdere.

Mai Mercado gør opmærksom på, at rapporten er blevet lavet under forudsætning af, at alle de tidligere medarbejdere kunne fortælle deres historie under fuld anonymitet.

- De er simpelthen bange for Pernille Weiss, de er bange for repressalier.

- Man kan derfor ikke bare offentliggøre disse beretninger, og jeg tror heller ikke, at det er i Pernilles interesse, at de bliver offentliggjort.

Spørgsmål: Hvorfor ikke?

- Når det er så voldsomme beretninger, tror jeg, at alle er tjent bedst med, at de forbliver anonyme, og at vi, der har læst dem, har kendskab til dem.

- Men jeg tror ikke, at nogen har en interesse i, at de fuldt og helt kommer frem. Hverken medarbejderne og faktisk heller ikke Pernille selv, siger Mai Mercado.

De Konservatives landsråd bliver afholdt 23. og 24. september i Herning.