Morsingbo får betinget fængsel for at have pædofilidukker

Han blev dømt for besiddelse, for så vidt angår syv af dukkerne, og for at have forsøgt at skaffe endnu en dukke - den, som blev taget af tolden.

Anklagemyndigheden havde i retsmødebegæringen tilkendegivet, at man ville have konfiskeret alle 11 dukker. Men eftersom de tre ikke er fundet ulovlige, bliver de ikke konfiskeret.

Til TV Midtvest fortæller manden, at han købte dukkerne, fordi de var billige, og han afviser at være pædofil. Han fortæller desuden, at han ikke vidste, at dukkerne var ulovlige.

Men det er de. For i 2021 vedtog Folketinget en ny straffebestemmelse i forlængelse af straffelovens eksisterende bestemmelse om børneporno.

Den nye bestemmelse gør det strafbart at besidde pædofilidukker - straffen går fra bøde og op til et års fængsel.