Aarhus og Esbjerg Havn skal være værter for militæroperation

De to skibe ”ARC Patriot” og ”ARC Independence” lægger til i Aarhus Havn, mens det tredje skib ”ARC Endurance” vil lægge til i Esbjerg Havn.

Dele af de to havne vil i perioden være lukket af, og amerikanske soldater vil være i området omkring havnen til at hjælpe med at transportere materiellet.

At den amerikanske hær vender tilbage til Aarhus Havn er godt nyt ifølge borgmester Jacob Bundsgaard (S).

- Det glæder mig, at den amerikanske hær har været så tilfreds med vores værtsrolle i januar, at man har tillid til, at vi i Aarhus igen kan hjælpe med en helt nødvendig militær operation, siger han i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.