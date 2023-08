- Ugen begynder vådt og meget blæsende.

- Vi har en front, som allerede i går bevægede sig ind over landet, og som nu er over Nordjylland, Djursland, Sjælland og øerne, og som stadig giver regn. Det vil den gøre en stor del af dagen, siger hun mandag morgen.

Lavtrykket bevæger sig langsomt mod nord og er lang tid om at slippe grebet om Danmark. Det betyder blandt andet, at det i Nordjylland kan ende med at regne uafbrudt hele dagen mandag.