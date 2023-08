Inden for de seneste to år har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) givet forbud til 35 personer i 19 sager mod at have au pair.

Det viser en opgørelse fra Siri, som Politiken har fået aktindsigt i.

Sagerne drejer sig ifølge avisen om blandt andet underbetaling og overarbejde. Personer, som er i Danmark som en del af au pair-ordningen, må højst arbejde 30 timer om ugen og skal have mindst 4700 kroner om måneden.