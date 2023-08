Arkæologer har fundet to middelalderhuse tæt på Danevirke

- Nu får vi endelig bekræftet vores formodning om, at passagen gennem volden ikke blot har været et bevogtet sted ude på den jyske hede, men at der må have været livlig grænseaktivitet.

- Disse bygninger føjer et nyt kapitel til vores fortælling om Danevirke, skriver han i pressemeddelelsen.

Arkæologer har siden udgravningerne i 1800-tallet stort set ikke fundet spor af mennesker direkte ved Danevirke bortset fra byggeredskaber og lignende, skriver DR.

Archäologisches Landesamt (ALSH), der står for udgravningen, fortsætter udgravningen og undersøgelsen af gruberne fra middelalderen frem til midten af august, fremgår det af pressemeddelelsen.

Danevirke er Nordens største fæstningsanlæg og er beliggende i Sydslesvig i Nordtyskland. Det består af volde og mure og blev skabt omkring år 500 og udbygget frem til omkring år 1200.