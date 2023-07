Den sigtede i Emilie Meng-sagen bliver frivilligt i fængslet

Den 32-årige mand har siden retsmødet i maj fået forlænget sin varetægtsfængsling frivilligt to gange.

Ved sin seneste kendelse om varetægtsfængsling fastsatte retten en frist den 3. august, som er torsdag i denne uge. Og endnu gang har den 32-årige valgt at blive frivilligt i fængslet, oplyser forsvarsadvokat Karina Skou.

Emilie Meng blev sidst set i live, da hun gik hjem fra Korsør Station natten til 10. juli 2016.

Teenageren blev meldt savnet, da hun ikke kom hjem, men politiet var længe om at iværksætte de efterforskningsskridt, som man normalt gør i drabssager.

Politiet har siden erkendt, at der er begået fejl, og indrømmet, at det kan have haft afgørende betydning for, at det ikke tidligere fandt frem til den 32-årige.