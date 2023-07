»Vi har på det seneste set nogle hændelser udført af nogle få personer, som kun tjener det formål at skabe splittelse i en verden, der faktisk har brug for samling,« sagde udenrigsministeren til mediet.

Ifølge Løkke var der søndag fem koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark, mens der mandag er anmeldt syv afbrændinger af den hellige bog foran ambassader.

Det fremgår ikke præcist, hvilken lovgivning regeringen har tænkt sig at ændre. Regeringen vil undersøge mulighederne »for i særlige situationer at gribe ind over for forhånelser« af lande eller religioner, som kan have konsekvenser for Danmark, lyder det i en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet.