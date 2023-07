29/07/2023 KL. 11:28

Minister om flere udenlandske studerende: »Vi skal alle gøre os umage«

Erhvervslivet har efterlyst flere udenlandske studerende – og ønsket er opfyldt. Nu handler det om at få udlændingene til at blive her efter studietiden, lyder det fra uddannelsesministeren.