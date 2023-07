Unge vender ryggen til lokale uddannelser og ser mod storbyer

Natten til fredag har håbefulde ansøgere fået at vide, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse i det nye skoleår.

Og mange af dem har rettet blikket mod landets storbyer, når de har søgt om optagelse.

Det betyder, at der stadig er mange ledige pladser i de mindre byer. Det gælder for eksempel ved VIA University College, som blandt andet står for sygeplejerske- og læreruddannelser i Region Midtjylland.