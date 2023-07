På vej til ISS: Andreas Mogensen i gang med sidste forberedelser

- Det er hvert fald et halvt år, vi skal være afsted. Så nogle af de ting, jeg er lidt nervøs over, det er, om jeg har husket alting, altså om jeg har husket at betale de regninger, der skal betales.

- Selvfølgelig er min familie her, men jeg vil jo gerne gøre det så let for dem, som det er muligt, når jeg nu er væk, siger han.

Også sådan noget som telefonnumre til familien og vennerne er vigtige for astronauten at huske. Han har nemlig ikke sin mobil med sig, så han kan se dem der, sådan som man ellers ofte gør det.

At denne mission er væsentligt længere end den første, mærker Andreas Mogensen i høj grad. Han er far til tre børn, og de er i en alder, hvor der sker meget på et halvt år.