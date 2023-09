»Det kan vel også være en pigedrøm at blive brandmand?«

Julie Vessel, 24 år, brandmand

Nogle vil mene, at det kvindelige køn og dét at være brandmand er to uforenelige ting. Alene jobtitlen indikerer, at der er tale om et mandefag. Men den 24-årige Julie Vessel er beviset på, at jobbet som brandmand også kan være