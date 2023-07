Fredag er en ansat på Psykiatrisk Center på Glostrup blevet dræbt af knivstik. En 41-årig mand er efterfølgende blevet anholdt. Det er langtfra første gang, at en ansat, der arbejder med psykiatriske patienter, bliver dræbt.

Her følger et overblik over sager siden 2012:

* 7. februar 2012 bliver en 46-årig kvindelig pædagog fra bosted et Blåkærgård i Viborg på en tur til Hald Sø voldtaget og dræbt af en 39-årig psykisk syg beboer, som hun var kontaktperson for.

* 2. december 2013 dræber en skizofren 72-årig mand en 37-årig sosu-assistent på bostedet Ringbo i Bagsværd. Sosu-assistenten blev overfaldet klokken 08.00 og døde en halv time senere af skaderne. Den 72-årige nægtede op til drabet at tage sin medicin.

* 7. maj 2014 bliver en 69-årig læge og en 40-årig socialrådgiver dræbt med en brødkniv af en 28-årig psykotisk beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing.

* 25. marts 2016 stikker en 30-årig mandlig beboer på bostedet Lindegården i Roskilde en 57-årig sosu-assistent med en 23 centimeter lang kniv. Den 30-årige forklarede under retssagen, at han hørte stemmer, der befalede ham at slå sosu-assistenten ihjel. Han havde dagen inden drabet nægtet at tage sin medicin.

* Natten til 30. april 2019 bliver en kvindelig læge dræbt i sit hjem i Tisvildeleje af en 56-årig mand. Hun havde tidligere været del af den lægestab, der var med til at få manden tvangsindlagt og medicineret efter et færdselsuheld, hvor han var blevet beskrevet som aggressiv og voldelig.

* 30. december 2020 dør en 29-årig mandlig pædagog, efter at en 19-årig beboer på bostedet Ørbækskilde i Fårevejle stak ham flere gange med en kniv. Den 19-årige var på bostedet på grund af psykiske problemer.

* I juni 2022 bliver en 64-årig mandlig læge bliver stukket ned og dør, efter at han har været på et hjemmebesøg hos en 30-årig mandlig patient i Holmsbladsgade i København. Gerningsmandens mor har senere forklaret, at sønnen lider af skizofreni.

* 21. juni 2023 klokken 12.10 får Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om et knivstikkeri på Psykiatrisk Center Glostrup. Tre personer er blevet stukket med kniv. To har fået alvorlige knivlæsioner, mens den tredje har overfladiske skader. Klokken 12.45 bliver en 41-årig mand anholdt. Den ene af de ansatte dør af sine skader i løbet af eftermiddagen.

Kilder: TV 2 Kosmopol, Jyllands-Posten, Københavns Vestegns Politi og Ritzau.