Danske fiskere får millionerstatning for tab af kvoter efter brexit

Det var forventet, at der ville blive ansøgt om flere penge, og den politisk fastsatte økonomiske ramme var derfor på 840,8 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at flere fiskere har valgt at ophugge deres fartøjer.

Nogle ansøgere har også valgt ikke at gøre brug af en forhøjet kompensationsrate, fordi det ville kræve, at ansøgeren gennemførte visse grønne indsatser i virksomheden.

Kompensationen til fiskerne skal mindske de negative konsekvenser af brexit, og det skal gøre det muligt for fiskerne at tilpasse sig, efter der er kommet færre kvoter.