Det kræver en forklaring, at USA og Justitsministeriet var i dialog om Rasmus Paludan forud for hans forbud mod at deltage i Folkemødet.

Sådan siger en række partier i Folketinget – herunder Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt:

»Jeg undrer mig over, hvorfor USA har været involveret. Jeg er generelt meget positivt stemt over for USA, men det her kalder på en forklaring. Derfor er det helt relevant at lade ombudsmanden undersøge det.«