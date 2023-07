Det fremgår ikke, hvorfor han fremstilles in absentia. In absentia vil sige, at han ikke er til stede.

Michael Dalby siger, at politiet fortsat vil være til stede ved Strandpromenaden noget tid endnu.

Tidligere på aftenen kunne Michael Dalby oplyse, at politiet var til stede med indsatsleder, patruljer og teknisk støtte på grund af en ”voldsepisode”.

Helsingør Dagblad skriver, at flere ambulancer, politihunde og teknikere har været til stede på Strandpromenaden.