Kræftafdeling på AUH risikerer påbud af Arbejdstilsynet

Ansatte oplever som konsekvens af travlhed, forstyrrelser og ansvar for mange komplicerede patienter, at medicin ikke gives til tiden, at patienter udskrives for tidligt, og at komplikationer opdages ved en tilfældighed, skriver DR ifølge høringen.

Arbejdstilsynet har ifølge mediets oplysninger besøgt afdelingen tre gange i løbet af juni.

Efter besøgene har afdelingsledelsen fået at vide, at Arbejdstilsynet overvejer at give et påbud, der skal sikre, ”at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer sygeplejerskernes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt”.