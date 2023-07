Lina Aziza fødte dødt barn på »voldsom travl« afdeling: Nu vil region undersøge sagen

»Vi har den dybeste medfølelse med de forældre, som mistede deres søn. Det gør et stort indtryk på alle involverede. Amager og Hvidovre Hospital er i gang med at gennemgå hele forløbet og med at hjælpe og bistå forældrene med det, de kan,« skriver Region Hovedstaden i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Af svaret fremgår det desuden, at regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) og formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K) har bedt om at få lavet en grundig redegørelse for hele forløbet.