Uændret pensionsalder får antallet af folkepensionister til at stige

Til sammenligning er antallet af folkepensionister i gennemsnit faldet med cirka 14.800 i samme periode - januar til maj - de foregående år.

- De seneste år er folkepensionsalderen løbende steget, hvilket har bidraget til, at danskerne i stigende grad har udskudt tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, og at antallet af pensionister som følge er dykket markant.

- Men den tendens er nu vendt rundt. For fra i år og frem til 2030 er folkepensionsalderen uændret, og det betyder, at flere danskere har alderen til at gå på pension.