Havfugles fiskepladser skal findes, før vindmøller kan snurre til havs

Som i et kvarter med kolonihaver i en højsommertid lever beboerne i tæt naboskab på Krik Sandø øst for Agger Tange, sydspidsen af Thy.

Der er dog hverken atmosfære af prydhave eller dufte fra aftensmaden hos kolonisterne på sandøen, for beboerne er splitterner, der har for vane at kalke deres ynglekolonier til med efterladenskaber