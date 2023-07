McDonald's i Danmark dropper russisk fisk

McDonald’s bruger ikke længere russisk fisk i sine burgere.

Det oplyser kommunikationschef for McDonald’s i Danmark Fannie Pramming til Politiken.

- Den fisk, som vi i dag bruger i vores Filet-O-Fish, er MSC-certificeret alaskasej fra USA, siger hun til mediet.

Fannie Pramming vil ikke uddybe baggrunden for beslutningen om at droppe russisk fisk. Hun siger dog til Politiken, at beslutningen blev taget i efteråret.