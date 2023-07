Seks uger.

Så kort tid gik der, fra en reservelæge på akutafdelingen på Kolding Sygehus fortalte Catharina Ilene Damgaards 76-årige mor, at hun havde fremskreden kræft i lever og knogler, til hun døde på hospice en februardag i år.

De sidste seks uger af sit liv kunne moren have brugt mere tid på at være tæt på børn og børnebørn, på at få lindret smerterne og på i rolige omgivelser at komme overens med, at livet uventet hastigt nu nærmede sig sin afslutning.