Lavere andel af ældre får hjælp til bad og rengøring

Til gengæld er det ikke kun blandt dem på mellem 67-75 år, at andelen, der har brug for hjemmehjælp, falder. Det gælder også for dem over 80 år.

Her er faldet ifølge Vive ”betydeligt”.

Således er andelen af dem, der har brug for hjemmehjælp, faldet fra 41 procent i 2010 til 28 procent i 2022.

Tallene kommer på et tidspunkt, hvor det kommunale hjemmehjælp-landskab i det hele taget ser meget anderledes ud end for et årti siden. Det skriver Vive.

Dermed er den lavere andel ikke lig med, at færre får hjemmehjælp.

Danskernes levealder er stigende, og det samme er antallet af ældre.

Ifølge Vive er der fra 2010 til 2022 kommet næsten 40 procent flere borgere på 67 år og derover. Der er kommet 28 procent flere på 80 år eller mere.