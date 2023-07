Trods flere ældre: Lavere andel får hjælp til bad og rengøring

- Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af en relativt stor stigning i antallet af ældre under 75 år, som sjældnere har behov for hjemmehjælp end for eksempel ældre over 80 år, skriver Vive i rapporten.

Til gengæld er det ikke kun blandt dem på mellem 67-75 år, at andelen, der har brug for hjemmehjælp, falder. Det gælder også for dem over 80 år.

Her er faldet ifølge Vive ”betydeligt”.

Således er andelen af gruppen, der har brug for hjemmehjælp, faldet fra 41 procent i 2010 til 28 procent i 2022.