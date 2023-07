Vejdirektoratet ser flere ulykker ved vejarbejde

I maj måned skrev Vejdirektoratet i en pressemeddelelse, at man oplevede, at for mange bilister kørte for stærkt ved vejarbejde på motorvejen nær Aarhus.

- Bilisterne - og særligt lastbilerne - kører simpelthen for stærkt, og det skaber utryghed blandt vores vejarbejdere, sagde Robin Højen Madsen, som er projektchef i Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Det førte også til, at Østjyllands Politi foretog en fartkontrol ved vejarbejdet. På den første aften blev 132 bilister målt til at køre for stærkt, ifølge Vejdirektoratet.

37 fik den aften en betinget frakendelse af kørekort.