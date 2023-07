Sag om skattesnyd kan først afgøres tre år efter tiltale

Det står klart efter et telefonisk retsmøde forleden om sagens tilrettelæggelse.

Retten oplyser, at der er afsat 55 retsmøder fra januar 2024 og frem til september 2024.

Planen er kommet på plads efter et langvarigt forløb, som til dels skyldes mangel på ressourcer hos anklagemyndigheden.

Her har man senest besluttet at mindske belastningen af retten. Det er ikke nødvendigt at føre samtlige 850 borgere som vidner, oplyser advokaturchef Susanne Bæk Nielsen.

Et stort antal skal alligevel ikke indkaldes for at afgive forklaring. På den måde er antallet af retsmøder skåret ned.