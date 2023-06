Apotek-hotline kan overtage sundhedsopgaver og aflaste travlt system

Her blev Danske Regioner, KL, Danmarks Apotekerforening, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt forskellige styrelser samlet i en ekspertgruppe.

- Det er eksempelvis helt oplagt i højere grad at lade apoteker hjælpe med at pakke og dosere medicin, så sygeplejersker og sosu-assistenter, som der er mangel på, kan bruge arbejdstiden på andre opgaver, samtidig med at det bliver nemmere for borgerne at tage deres medicin, siger Sophie Løhde videre.

De seks anbefalinger fra gruppen er dosispakkede lægemidler, mere vejledning om medicinhåndtering, bedre samarbejde om lægemidler i sektorovergange, øget substitution, modernisering af recepter og at undgå overmedicinering.

I disken på apoteket kan man allerede i dag får en indledende forklaring på, hvordan man skal bruge sin medicin.